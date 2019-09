De Brito, después de que Listorti marcó similitudes entre LAM y Este es el show: "Para copiar, copiamos algo bueno"

Unas frases de José María Listorti no le cayeron bien a Ángel de Brito y en Los Ángeles de la mañana reaccionó con contundencia. El conductor, filoso, de Hay que ver señaló las “coincidencias” que tiene Los Ángeles de la mañana con Este es el show y el periodista fue al hueso.

“Denise Dumas y Listorti me estuvieron bardeando ayer”, empezó diciendo Ángel sobre las frases que dijo el conductor en Hay que ver.“Indicaste a Gabriel Fernández, 'El productor enmascarado', como el peor”, acotó Graciela, echando leña al fuego. “Son tres falsos. Ayer decían que esto es una copia de Este es el show. Para copiar, copiamos algo bueno. Ahora estamos copiando a Mirtha”, lanzó, en alusión a que ese día estaban imitando un almuerzo de la diva por la tercera temporada de De Barrio.

¿Qué fue lo que enojó al jurado del Súper Bailando? “Polino y Ángel me admiran. Mirá LAM y fijate la admiración que tienen por mí”, había dicho José María. “Ángel está haciendo Este es el show, está haciendo de mí. Yo lo miro y es lo mismo. No es una copia, digo que como me admira tanto es un homenaje hacía mí”, continúo, con humor corrosivo.

“Analizan plagios de coreografías, lo mismo que hacíamos en Este es el show, y toda la escena del Bailando que ellos hacen, obviamente, porque trabajan en ese canal”, siguió, aunque negó un ciclo sea copia de otro. “Marcamos el camino y dijimos ‘es por acá, muchachos’”, chicaneó.