De Brito analizó la actitud de Mauro Icardi tras el escándalo con la China Suárez: "Está con cara de triste"

Luego de dos meses y medio, el escándalo que surgió luego de que Wanda Nara descubriera una serie de mensajes irreproducibles, fotos y videos de la China Suárez en el celular de Mauro Icardi, la calma parece haber llegado al ámbito familiar.

En el medio hubo una ruptura que parecía no tener vuelta atrás, insultos por las redes sociales, reconciliaciones, arreglos comerciales y canjes de todo tipo, y hasta dos entrevistas pautadas con plataformas de streaming con la palabra en exclusiva de sus protagonistas.

Claramente todas estas vivencias dejaron secuelas en sus protagonistas, y aunque Wanda Nara salió muy beneficiada a nivel económico y publicitario, sobre todo en lo referente al lanzamiento de su marca de cosméticos en la Argentina, su esposo no parece haber corrido la misma suerte.

ÁNGEL DE BRITO ANALIZÓ LA ACTITUD DE MAURO ICARDI TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

“Wanda le está metiendo mucha emoción a las redes, y publicó la previa y el post del evento de la casa de Santa Bárbara que recuperó (de Maxi López), porque hace siglos que no la usaba. Icardi está con cara de triste siempre en las fotos, ¿o me parece a mí?”, puntualizó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana al pasar revista a las fotos que la mediática publicó en Instagram.

“Está como roto para mí. Está depre, como que no está disfrutando. Ella está ‘¡pum, fiestón!’, y la hermana también. Yo siento como que eso está roto, pero por él, no por ella. A mí me parece que es un arreglo entre ellos”, opinó Cinthia Fernández al ver el semblante del delantero del PSG.

“Yo creo que después de pasar lo que pasaron ellos, tenés vaivenes en los que te echás en cara lo que se hicieron. Vos sufriste una separación, ¿no te echás en cara de vez en cuando te peleás?”, le preguntó Carolina Molinari a Natalie Weber. “Estuve varios meses sin hablarme. Pero cuando volvés no te echás en cara, pero sí empezás con las preguntas sobre qué hizo en ese tiempo”, contestó la modelo.