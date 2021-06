Brian Buley arremetió contra Dalma Maradona por sumarse a El Marginal: "No es justo que esté"

Ayer se supo que tras tres años desde la emisión de la tercera temporada, el elenco de El Marginal comenzó las grabaciones de los nuevos episodios que llegarían a fin de año a la TV Pública y a Netflix. Y la incorporación de Dalma Maradona, que retomará su profesión en las grabaciones de la exitosa serie de Underground, sorprendió. También, indignó a Brian Buley.

Al enterarse de que no lo habían convocado para formar parte de la nueva temporada pero sí a la hija del Diez, el actor hizo un fuertísimo descargo. "No tengo nada en contra de Dalma Maradona pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por la pandemia", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En el mismo audio que le envió al conductor, el actor remarcó que entiende que a la joven le hará bien volver a hacer ficción pero remarcó que la producción tendría que haber priorizado el trabajo de los actores que ya formaban parte de la historia.

"No es justo que esté. Obvio que por la muerte de su papá estoy de acuerdo con eso... Para olvidarse un poco del sufrimiento. Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo", sentenció, sin vueltas.

¿Qué dirá Dalma?