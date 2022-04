Brenda Asnicar habló tras el supuesto escándalo en un bar de Miami: "Nos sentimos maltratadas y discriminadas"

Brenda Asnicar, que hace poquito se mostró muy enamorada, se vio envuelta en una tremenda polémica en Miami.

Ni bien la actriz escuchó la versión que indica que habría protagonizado un escándalo en un restaurante, hizo un contundente descargo en Instagram.

En primer lugar, aclaró que ese rumor es mentira y remarcó que muchos intentan dañar su imagen. Por eso, ya se puso en contacto con su abogado para recurrir a la Justicia.

La cantante confirmó que le dio instrucciones a su letrado, Gabriel Maspero, para que "sean iniciadas las acciones legales".

"Que pudieran corresponder contra quien busque intencionalmente dañar mi imagen y honor contando mentiras o falsedades", contó.

BRENDA ASNICAR REVELÓ QUÉ PASO EN EL BAR AL QUE ASISTIÓ CON SU AMIGA

"Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad".

"A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron", contó Brenda.

Y se despidió aclarando que la situación no pasó a mayores. Al contrario, decidieron irse a otro lugar y todo terminó bien.

"Para no prolongar innecesariamente este episodio extraño preferimos no permanecer más ahí y nos fuimos al bar de al lado", sentenció.

En Intrusos (América), habían dicho que Brenda discutió con la gente del bar y que la policía tuvo que intervenir para mediar la situación.