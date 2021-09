Brenda Asnicar habló por primera vez de su nuevo novio norteamericano: "No quería volver a enamorarme pero fue inevitable"

Brenda Asnicar rompió el silencio y tras haber compartido misteriosas fotos con un joven, a semanas de haberse separado de Duki, además de confirmar su romance con su nuevo novio norteamericano contó que le resultó imposible no enamorarse de él.

"Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío", así lo describió, enamorada, en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Instalada en Nueva York, Brenda contó cómo se conocieron y admitió que no quería volver a apostar al romance pero que al conocer a Adam, que se dedica a los bienes raíces y trabaja para Justin Management, la compañía de su familia, no pudo resistirse.

"Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta", sumó, sin vueltas.

Además de contar que a Adam le encanta que hable de él y comparta fotos juntos, remarcó que ya están de novios aunque no hubo una pregunta formal; ella lo dio por hecho.