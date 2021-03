Bomba de Mercedes Ninci sobre Martín Redrado: "Le escribe todos los días a mi amiga Tamara Bella"

En medio del escándalo que surgió entre Luciana Salazar y Martín Redrado a raíz de las fotos que le tomaron al economista con una misteriosa mujer en Miami, surgió una novedad sobre los contactos que este tiene por chat con una conocida modelo argentina. En El Show de los Escandalones, Mercedes Ninci reveló que el político mantiene una “correspondencia muy elevada” y frecuente con Tamara Bella.

Mientras en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich se hablaba sobre los mensajes que filtró Redrado en los últimos días para aclarar su situación con la mamá de Matilda, la periodista aprovechó para lanzar una bomba. “Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Ella llama a una amiga mía todos los días”, dijo, provocando que el conductor lo tildara de ‘pistolero’.

“Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”, agregó Ninci. “A mí no me gusta venir a los programas de televisión a calentar sillas. A mí me gusta dar primicias”, dijo la ex panelista de Bendita y reveló que “Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”.

“Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteríos porque me gusta hacer actualidad”, dijo Ninci socarronamente, y aclaró que los mensajes son “de una correspondencia muy elevada”, dejando en el aire la incógnita de su contenido.

Consultada por Ciudad, la modelo que participa diariamente de Bienvenidos a Bordo se negó a dar declaraciones.