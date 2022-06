La boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti: así es la lujosa mansión donde se casarán

Lejos de las polémicas que mantiene con Luciana Salazar, Martín Redrado parece centrado en su futuro con Lulu Sanguinetti, su novia con quien en los próximos días se convertirán en marido y mujer. En LAM dieron detalles de la boda de lujo que tendrá la pareja en una histórica residencia del Lago di Como en Italia.

El economista se casarán en una estancia conocida como Villa Balbiano y la fiesta será durante tres días. Yanina Latorre contó todo lo que se viene. "Los días que eligieron son el 18, 19 y 20 de julio. Están felices", comentó. "El casamiento estaba muy en secreto", aseveró.

"Lulu estuvo en París, donde visitó a la hija de él que vive en París, y estuvo buscando y eligiendo su vestido ahí", pormenorizó, sobre el matrimonio que se llevará a cabo en uno de los lugares más elegidos por millonarios y celebridades.

LA DURA FRASE DE LULÚ SANGUINETTI CONTRA LUCIANA SALAZAR

“Ya dije lo que tenía que decir. Simplemente me cansé de tanto hostigamiento de esta señora con Martín. No me gusta pelear. Soy respetuosa y seguiré así como siempre, disfrutando de este momento tan lindo que estamos viviendo”, aseguró, en un mensaje que le hizo llegar a Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.

“No quiero darle más importancia a la locura que maneja esta señora. Soy buena persona y no me interesa hablar mal de ella aunque esté sistemáticamente intentando hacernos daño a Martín, a sus hijos y a mí. No caigo en la misma. Sé quien soy con mi moral y mis valores bien puestos. Me educaron de otra manera. Me gusta ser una buena persona respetuosa”, lanzó Lulu. ¡Y siguió!

