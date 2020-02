El blooper de Karina Jelinek en Divina Comida y el reclamo de Silvina Luna: "Me rompiste el cuadro, me salió una fortuna"

Una vez más, Karina Jelinek se convirtió en el centro de atención en Divina Comida (el programa que se transmite por Telefe) luego de protagonizar un tremendo blooper al llegar a la casa de Silvina Luna, la anfitriona de la noche.

En esta oportunidad, la modelo arribó al departamento donde vive Silvina para pasar una linda velada junto a su colega, Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos. Sin embargo, a los pocos segundos… ¡Karina hizo de las suyas!

Silvina Luna: "Nooo, no lo puedo creer. Me rompiste el cuadro. Me lo hizo una amiga de Mar del Plata. ¡Me salió una fortuna!". G-plus

Todo comenzó cuando Silvina invitó a Karina a colgar su cartera en un perchero, sin pensar que el accesorio caería frente a un cuadro por el peso del bolso: "Nooo, no lo puedo creer. Me rompiste el cuadro. Me lo hizo una amiga de Mar del Plata. ¡Me salió una fortuna!", atinó a decir Silvina, antes de pedirle a sus compañeros que la ayuden a colgar otro cuadro que tenía en su cuarto para quitar aquel que quedó con un tremendo agujero en el medio.

"Este tiene solución Sil, ¿no?”, quiso saber la top modelo. Sin embargo, ante la negativa de la dueña de casa, Karina intentó compensar la situación: "Yo te voy a arreglar un cuadro. ¿Querés?", cerró, algo sonrojada por la situación.