Bienvenidos a bordo: Locomotora Oliveras le hizo upa a Laurita Fernández

Tras su doble derrota en el juego de la soga de Bienvenidos a bordo, Alejandra Locomotora Oliveras regresó al ciclo con fuerzas renovadas y para demostrarlo paseó a Laurita Fernández por todo el estudio.

La conductora presentó a Iván Ramírez, quien alternó varios personajes con su talento para la imitación hasta que se le ocurrió hacer la voz de Locomotora Oliveras, lo que llevó a Laurita a preguntar por el paradero de la boxeadora, que bajó su perfil tras el duro episodio de la semana pasada.

“Está la Locomotora, dicen que trajo algo”, llegó a decir la conductora hasta el momento en que Oliveras apareció desde detrás de cámara y la cargó en sus hombros para recorrer el estudio al trote.

“Renovada volvió”, dijo el Locutor mientras Laurita no salía de su asombro por el paseo que le estaba dando su compañera alrededor del piso para culminar haciendo un “trompo” con ella en lo alto.

“Vos sos puro músculo. Me subí arriba tuyo. ¿Puedo otra vez?”, le preguntó Laurita. “¡Por supuesto! Me ganaron y ahora no me ganan más, ¿eh? ¡No me ganan más!”, aseguró Locomotora, muy solemne mientras Fernández se subía a caballito de ella.

“Te carga cinco Lauritas a la vez. Volvió más fuerte que nunca”, dijo Hernán Drago mientras Laurita era llevada por la Locomotora hasta el sector de los “parecidos”. “A este me lo llevo a mi casa. Enseñame a atajar. Meteme todos los goles que quieras”, le dijo la boxeadora al doble de Lautaro Martínez, que la miraba atónito.