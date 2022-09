Bienvenidos a bordo: Federico Hoppe vio a su doble y tuvo un gesto en vivo con Laurita Fernández

El doble de Federico Hoppe regresó a Bienvenidos a bordo para tener su revancha y esta vez Laurita Fernández quiso saber la reacción del productor, quien fue su pareja, sobre su parecido.

Así la animadora del ciclo se comunicó con su famoso ex y un imitador de Marcelo Tinelli mostró el mensaje que le envió. “La foto que tiene Laurita está recontra aprobada. ¡Pulgar para arriba, señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Me mata!”, anunció el imitador.

La actriz de El método de Gronholm mostró la imagen de la “mano derecha” del conductor de Canta conmigo ahora haciendo un “ok”, mientras el parecido replicaba el gesto. “Un beso grande a Fede que me mandó la foto”, agradeció la conductora.

LAURITA FERNÁNDEZ LEYÓ COMPROMETEDORES MENSAJES DE HERNÁN DRAGO

Las idas y vueltas de Laurita Fernández y Hernán Drago en Bienvenidos a bordo alcanzó nuevos picos cuando la conductora le sacó el celular en vivo al modelo y leyó al aire comprometedores mensajes.

Todo comenzó el jueves cuando Laurita presentaba al “parecido” del jurado, y les preguntó a ambos dónde guardaba el celular, para luego quitárselo al modelo en vivo. “¿Está chequeando mensajes?”, preguntó, y él le contestó: “Sí, estos los tengo que borrar”.

“Lo voy a secuestrar. Me dice producción que no podés usar el celular en el canal”, dijo Laurita, y Juani Martín acotó para sorpresa de Dargo: “Cuando estás saliendo con alguien hace poco, estás todo el tiempo pendiente. Yo no voy a contar lo que me contaste”. “Cuatro mensajes, uno de un hombre. Los otros tres, saquen sus propias conclusiones”, dijo Laurita, que pocos instantes después acotó: “Llegó otro más”. “Es hora pico”, bromeó Drago, sin saber que esta situación se prolongaría hasta el día siguiente.