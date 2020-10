Bicho Gómez sorprendió al revelar que un animal lo cuidó de niño: "Le enseñaron a una mona a buscarme"

Antes de cobrar fama en la TV, el Bicho Gómez hizo una carrera como payaso en el circo en el que trabajaban su padres, y que fue su hogar desde que nació hasta su adultez. En Almorzando con Mirtha Legrand, Carlos Rottemberg le consultó al cómico si es verdad que de niño lo cuidaba un animal y él sorprendió al explicar que se trataba de una mona.

El actor contó con lujo de detalles cómo es que quedó al cuidado del animal. "Mi papá era el adiestrador de los chimpancés y él los amaba a los chimpancés, y se había encariñado muchísimo y había una en particular, que era la monita más viejita, que se llamaba Jenny; y la traía a la casa rodante", le contó a Juana Viale y al resto de los invitados.

Gómez explicó que la mona se adaptó a la dinámica familiar. "Vos llegabas a la casa rodante y estaba la mona tomando mate, o comiendo, y le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces de repente yo andaba jugando por ahí y mi papá le decía andá a buscarlo al Bicho y venía la mona, me agarraba y me llevaba. Yo tendría 10, 11 años", recordó el cómico, y admitió que de ahí viene su gran pericia en el humor físico. "Heredé lo del mono del cuello para abajo", concluyó.