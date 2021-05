Beto Casella reveló el motivo que lo hizo desistir de realizarse una vasectomía: "Cometí el error de ver la operación en YouTube"

Sin tapujos para responder un ping-pong de preguntas que le hicieron en vivo, Beto Casella habló de todo un poco en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine) y sorprendió con algunas declaraciones.

Indagado por Horacio Cabak para que sus panelistas, Mariano Caprarola y Fabián Medina Flores adivinen si el conductor de Bendita se inclinaría por un verdadero o falso en la entrevista, Beto confesó que no es muy afín a las lociones corporales: “Ahora me estoy poniendo una pomada en la nariz después de la operación a la que me sometí para disimular la cicatriz que me quedó pero no usp cremitas ni nada a la noche”.

“Gel, obvio que sí pero para otra cosa. Quiero pensar que todos tenemos en el primer cajón de la mesa de luz un gel para masajes”, agregó, deslizando algunos detalles sobre sus gustos a la hora de la intimidad.

"Tengo ganas de hacerme una vasectomía pero cometí el error de verlo en Youtube. Me mató la curiosidad a la 1 de la mañana y ahí estaba el muchacho con los huevitos. Tampoco están cruento, pero igual voy a avanzar". G-plus

