Beto Casella, durísimo con Gonzalo Valenzuela por su actitud frente a la prensa: "Este chileno no tiene onda"

Sofía Gala y Gonzalo Valenzuela brindaron una entrevista para promocionar su nueva obra en Todas las tardes, donde se mostraron incómodos y críticos con las preguntas que les hacían Maju Lozano y sus panelistas, algo que a Beto Casella no le pareció nada bien.

En un informe de Bendita, se pudo ver como Sofía calificaba a las preguntas que le hacían Maju, Tatiana Schapiro y Carla Czudnowsky de “súper antiguas”, mientras a su lado Valenzuela se reía de las ocurrencias de la joven sin aportar demasiado.

“De ver este fragmentito nomás, me parece que Maju, a quien conocemos bien, se puso un poquitito tensa por el tono de la nota. La verdad es que no había sintonía y probablemente, Sofía ni el chileno este tenían ganas de dar una nota”, dijo Beto Casella al terminar el informe.

Más sobre este tema Juana Viale se habría enojado con Gonzalo Valenzuela por la foto que publicó de su hijo, en la que se ve su rostro

BETO CASELLA DURÍSIMO CON LA ACTITUD DE GONZALO VALENZUELA FRENTE A LA PRENSA

“Por ahí les podían haber dicho ‘no tenemos ganas’ y listo. Y por ahí también estuvo la pifiada de Maju al final. Cuando digan ‘remar una nota’ no va a salir este informe”, agregó el conductor.

“Sofía, que es mi amiga, es una excelente persona y, así como la ven, detesta dar notas; no sé si porque está expuesta desde chiquita”, agregó Tamara Pettinato. “Capaz que la tele abierta le parece pavota”, observó Beto Casella antes de apuntar contra Valenzuela.

“Y este chileno no tiene onda. Que no se haga el divertido porque cuando no da, no da. No venís con eso. Viniste sin ese chip”, cerró Beto Casella sobre el ex de Juana Viale, Gonzalo Valenzuela.