Beto Casella analizó a fondo las declaraciones de Jorge Rial: "La tele no te hace mejor o peor persona"

Jorge Rial, contento por su debut en C5N, reflexionó sobre su carrera y Beto Casella analizó a fondo sus declaraciones.

El conductor de Bendita no dejó pasar la reflexión de su colega, que contó lo mal que lo hicieron sentir por cómo le fue a TV Nostra.

“Me hicieron creer que era un mierd...”, expresó Rial en la nota que le brindó a Infobae, rememorando el inesperado resultado del ciclo que duró poco en América.

QUÉ DIJO BETO CASELLA SOBRE LAS DECLARACIONES DE JORGE RIAL

"Me impresiona la frase ‘me hicieron creer que era una mierd...’ porque él tuvo, hace no demasiado tiempo, un programa más o menos en este horario que no anduvo bien pero puede pasar...".

"Y no se sabía si él seguía en la tele o no, él dice que le hicieron ‘creer que era una mierd...’ pero yo creo que no te debería definir como persona cómo te va en la tele", reflexionó Beto en su programa.

Y antes de cerrar, dejó bien en claro que los éxitos o fracasos televisivos no definen a una persona.

"Porque puede pasar que quedes fuera de la tele, como nos va a pasar a todos, y no por eso sos mejor o peor persona. Tampoco sos genial porque tenés treinta puntos de rating", cerró, contundente.

¿Qué dirá Jorge?