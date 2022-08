Benjamín Vicuña acepta hacer una película con Pampita pero reconoce los problemas de trabajar con una ex

El inesperado proyecto de una película que podrían protagonizar Benjamín Vicuña con Pampita consiguió que la conductora no descarte la posibilidad. En LAM consultaron al actor y tuvo sus reservas sobre actuar con su ex.

“Me imagino. No tenía idea”, aseguró, sorprendido cuando le contaron sobre la idea que tiene Julieta Novarro, íntima amiga de ambos. “Por supuesto. ¿Por qué no?”, señaló, para luego explicar qué lo haría aceptar o rechazar un trabajo con una expareja.

“Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”, señaló, en una nota que dio con Laurita Fernández y Rafael Ferro, sus compañeros de la obra El método Grönholm.

"Lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido". G-plus

¿BENJAMÍN VICUÑA VA A PROTAGONIZAR UNA PELÍCULA CON PAMPITA?

Así la expareja de la China Suárez explicó por qué dudaría en aceptar. “En El primero de nosotros, por ejemplo, se confunde si en el elenco…”, dijo Benjamín Vicuña, sin terminar la frase.

Más sobre este tema Pampita habló sobre la posibilidad de besar a Benjamín Vicuña en una película: su inesperada respuesta

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, explicó Vicuña.

Más sobre este tema Pampita planea hacer una película con Benjamín Vicuña como galán: todos los detalles

“Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, aseveró.