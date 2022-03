Benjamín Vicuña reveló por qué salió a defender a China Suárez en medio del escándalo: "Era algo muy violento"

De novio con Eli Sulichin y contento por haber limado asperezas con Pampita, las versiones que deslizan que Benjamin Vicuña se llevaría mal con la China Suárez continúan creciendo.

Sin embargo, cuando recién se había separado de la mamá de Amancio y Magnolia, mientras la polémica con Wanda Nara por Mauro Icardi crecía, el actor chileno había salido a defenderla.

En ese entonces, había pedido respeto por la mamá de sus hijos más chicos mediante un contundente mensaje a través de sus stories de Instagram.

"No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", había dicho en ese momento el actor.

BENJAMÍN VICUÑA RECORDÓ SU DEFENSA A CHINA SUÁREZ EN PLENO ESCÁNDALO

El actor rememoró cuando salió a respaldar a China en su conflicto con Wanda por Mauro y reveló por qué tomó esa decisión en plena polémica.

"Fue un llamado de atención a una situación que era algo muy violento", explicó en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

"Lo hice porque salió, no sé si me equivoqué o no, pero me nació en su momento, cinco meses atrás, proteger a la mamá de mis hijos, más allá de lo que fuera que pasara. Era la empatía básica", sentenció en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Vale recordar que en aquel entonces China recibía tremendos comentarios en redes sociales por su affaire con Mauro mientras él seguía en pareja con Wanda.