Benjamín Vicuña reveló qué costumbres argentinas adoptó como propias: "Me gusta"

En medio de su dolor por la muerte de su papá y por su separación de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña dio una nota distendida sobre sus gustos.

El actor chileno, que vive desde hace muchísimos años en Argentina, contó qué costumbres de nuestro país adoptó como propias.

Si bien no le gusta tomar mate, sí otra bebida bien argentina. Lo mismo ocurre con la comida, no le gusta prepararla pero sí disfrutarla.

QUÉ COSTUMBRES ARGENTINAS BENJAMÍN VICUÑA ADOPTÓ COMO PROPIAS

"Con el mate no, no le entro mucho. Nunca me gustó, no me mata...".

"Pero el Fernet sí me gusta, el asado también y eso igual es mundial". G-plus

"¿Si prendo el fuego? No, no, me cuesta. Me gusta comer asado pero no hacerlo", contó en diálogo con la revista Pronto.

¡Mirá vos!