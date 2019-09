Benjamín Vicuña reconoció que vivió una crisis con la China Suárez: "Uno intenta mantener ciertas cosas en privado, pero está todo bien"

Hace un mes estalló el rumor de que la China Suárez (27) y Benjamín Vicuña (41) atravesaban una fuerte crisis de pareja, cuando Daniel Gómez Rinaldi comentó en Implacables: “Nos llegó la información de que estarían viviendo una crisis y hasta se habla de una separación entre China Suárez y Benjamín Vicuña”.

Luego, Marcela Tauro sumó una versión súper picante en Intrusos: “Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la exmujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión”. En ese momento, la China salió al cruce de Tauro y afirmó: “No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”.

A los pocos días se daría el escándalo por la foto de la madre de la actriz de ATAV abrazada a Puli Demaría, íntima amiga de Pampita y Vicuña, que desató otra fuerte polémica mediática. Con esto como telón de fondo, Benjamín habló con Confrontados en el marco de la presentación de la película El Cambista, donde trabajó, y habló con absoluta franqueza cuando la cronista le preguntó mientras la madre de Magnolia (1) sonreía para las cámaras en la alfombra roja: “¿Cómo viviste estos rumores de crisis con la China?”.

Con gesto de fastidio, el chileno se sinceró: “Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende”. Al final, Benjamín Vicuña remarcó: “Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien”.