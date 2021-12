Benjamín Vicuña publicó fotos junto a su hijo en el bautismo de Ana, la hija de Pampita: "Hombres serios"

La gran sorpresa del bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán fue, sin dudas, la presencia de Benjamín Vicuña. Su aparición en la fiesta fue una confirmación de la excelente relación que tiene en la actualidad con su ex y con el empresario.

A la divulgación de algunas de las imágenes que había hecho la cuenta de Instagram Chusmeteando, ahora se sumó el propio actor, que publicó dos stories junto a Benicio, el menor de los hijos que tuvo con Pampita, en ese evento.

“Hombres serios”, escribió el actor junto a la primera de las fotografías, en la que se lo ve con anteojos oscuros mirando fijamente al pequeño, que le devuelve una interpretación a la altura de lo esperado. En una segunda imagen, se ve el dedo índice de Benjamín apuntando al pecho del niño.

LA RELACIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA Y PAMPITA, RECOMPUESTA TRAS SU SEPARACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ

En las últimas semanas se vio a un Benjamín Vicuña más cerca de Pampita, y en pleno ejercicio de su paternidad. Algunos medios especularon con que en ese cambio de actitud mucho tuvo que ver su separación de la China Suárez, ocurrida en septiembre.

“Se encontraron en un evento hace poco y mostraron una buena relación. De hecho, Vicuña contó que se ven todas las semanas por los hijos. La relación entre Pampita y Vicuña hace menos de un año no era tan buena como se la ve ahora”, dijo Guido Zaffora en Es por ahí.

Asimismo, Benjamín Vicuña no se privó de elogiar Pampita y a García Moritán en una entrevista que le hicieron para una publicación chilena. “Carolina es la madre de mis hijos, una mujer a la que no tengo para qué definir ni detallar sus atributos, y de Roberto te puedo decir que es un tipazo. Me da mucha tranquilidad saber que alguien así vive con mis hijos”, señaló.