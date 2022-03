Benjamín Vicuña habló con ternura de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán: "Es preciosa"

Luego de estar en boca de todos los medios por temas referidos a su situación sentimental actual, Benjamín Vicuña rompió el silencio y no escatimó en halagos para Ana, la hija que Pampita (su exesposa, con quien tiene a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio) tuvo con Roberto García Moritán.

Indagado por su presencia en el bautismo de Ana, Vicuña aclaró en una nota que dio para Socios del Espectáculo: “Era el bautismo de Benicio, uno de mis hijos. Entonces hicimos una especia de dos por uno y es algo que nunca salí a aclarar”.

“Por ir al bautismo de mi hijo, luego estuve presente y compartí parte del bautismo de Ana, que es su hija y es preciosa”, agregó, destacando lo linda que es la hermanita menor de sus pequeños.

"Por ir al bautismo de mi hijo, luego estuve presente y compartí parte del bautismo de Ana, que es su hija y es preciosa". G-plus

Y cerró, tajante: “Insisto, no salgo a aclarar porque me parece que no tengo la energía ni el tiempo. Pero sí hay escucho y hay cosas que duelen y con las que se especulan”.