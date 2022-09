Benjamín Vicuña habló sin filtros de los supuestos palitos de la China Suárez: "Todos tenemos derecho a decir lo que queramos"

Luego de que Benjamín Vicuña se enojara con el notero de LAM por decirle sin filtro que la China Suárez habría deslizado en un vivo de Instagram que no había sido feliz con él, el actor habló de los supuestos palitos que recibiría de su ex en redes.

"Se habló de posteos y de respuestas que dio la China Suárez sobre su relación con Rusherking y muchos apuntaron a que eran palos para vos", le dijo el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, a Vicuña.

Más sobre este tema China Suárez habló emocionada de Perfecta, la canción que le dedicó Rusherking: "Voy a llorar cuando la escuche en vivo"

Superado el enfado con su colega, Benjamín le respondió: "Sí, lo vi cuando estaba saliendo (del canal América), que me dijeron '¿qué te parece este palo?'. Pero me parece que cuando te dicen las cosas así o las escuchás, no está bueno, pero no creo que haya sido la intención".

"Por otro lado, convengamos, todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, de gritar a los cuatro vientos que estamos felices. Yo estoy feliz de que ella esté contenta, realizada, enamorada...", continuó Vicuña, sin poder terminar la frase.

"Todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, de gritar a los cuatro vientos que estamos felices. Yo estoy feliz de que ella esté contenta, realizada, enamorada...". G-plus

"Pero se había hablado de que a vos te habían molestado, incomodado, esas declaraciones", le retrucó Guatti.

Y Benjamín aclaró que su enojo con no fue por las declaraciones ni por las publicaciones de la China, sino por la pregunta al hueso del notero de LAM: "No, me molestó que el periodista me diga una cosa fuera de lugar. A veces ustedes también se equivocan, como nosotros".

"No (me molestaron sus posteos), me molestó que el periodista me diga una cosa fuera de lugar. A veces ustedes también se equivocan, como nosotros". G-plus

CHINA SUÁREZ HABLÓ COMO NUNCA DE SU SEPARACIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA

El 6 de septiembre, en un vivo de Instagram desde Chile, China Suárez dialogó con sus seguidores y habló por primera vez a fondo de los motivos por los que se separó de Benjamín Vicuña, tras cinco años y medio de amor y dos hijos, Magnolia y Amancio.

"A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones", dijo la actriz.

"En el tema de las relaciones te dicen 'ojalá te dure' o 'fracasaste'. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz", continuó la China, abordando el tema con seriedad.

Y aseguró: "No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz".

Más sobre este tema Las fotos de China Suárez paseando por Madrid con Magnolia: looks súper cancheros y diversión

TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR DE CHINA SUÁREZ A RUSHERKING

El 19 de septiembre, y como pocas veces lo hizo, China Suárez le dedicó un posteo súper romántico a Rusherking, y algunas de sus palabras fueron interpretadas como palitos a Benjamín Vicuña.

Más sobre este tema Las fotos de Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un evento: buena onda y looks súper elegantes

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y de su mirada noble. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien", escribió.

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme… Hoy te admiro y quiero más que ayer", continuó la China sobre Rusherking.