Benjamín Vicuña habló del nuevo novio de la China Suárez: "Está enamorada, le deseo lo mejor"

En las últimas semanas surgieron infinidad de rumores acerca de fricciones entre Benjamín Vicuña y la China Suárez debido a los desacuerdos que mantendrían sobre la separación de bienes que deben realizar tras su ruptura ocurrida hace más de seis meses.

En Socios del espectáculo, el actor se manifestó muy molesto con estas versiones, las cuales negó, asegurando que a su ex le desea “lo mejor” y que no le gustó nada el rol que le asignaron a su madre, Isabel Luco Morandé, en las diversas notas que se hicieron al respecto.

“Se le ha sacado demasiados capítulos a algo que ya terminó hace un montón. No hay juicio, no hay nada”, señaló Vicuña ante las preguntas del cronista sobre la relación con su ex.

CÓMO ES HOY LA RELACIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ

“Me separé. Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz. Está enamorada, yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos, así que la verdad es que es un tema”, dijo Vicuña, antes de revelar lo mucho que le molestaron las versiones de una pugna legal con su ex.

"Cuando ves a tu madre, que en mi caso la quiero muchísimo, metida como en un rol de esta historia, ya es el colmo" G-plus

“Yo incluso no pensaba en desmentirlo porque, si en algo tengo sentido común, es que las cosas se agrandan y todo lo demás. Pero cuando ves a tu madre, que en mi caso la quiero muchísimo, metida como en un rol de esta historia, ya es el colmo. Te digo, sinceramente, mi vieja nada tiene que ver con esto, vive en otro mundo…”, aseguró.

“Son todas mentiras, no hay un juicio, no hay una pugna legal. Nada que ver. Yo vivo solo desde los 16 años, no tiene injerencia", siostuvo.

"Todo lo contrario, y me van a entender las señoras que tienen hijos separados: lo único que busca es tener una buena relación con su nuera por salud y bienestar de los chicos. Y así es: tienen un vínculo, ellas hablan y está todo perfecto”, cerró el actor.