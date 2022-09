Benjamín Vicuña habló contundente de su discusión con Eli Sulichin: "Es una mujer increíble que con mis hijos se portó muy bien"

Benjamín Vicuña habló contundente en una entrevista con Intrusos de la supuesta discusión teléfonica que habría tenido con Eli Sulichin en pleno shopping después de la confirmación de la separación.

“¿Qué te pareció la viralización del audio?”, le preguntaron y el actor respondió: “No se viralizó ningún audio, fue algo que se instaló, es una foto conversando cosas que no tienen nada que ver con eso, son cosas personales”.

“La verdad es que es una pena que se haya instalado eso porque con Eli tengo la mejor; es una mujer increíble que se portó muy bien con mis hijos, solo tengo palabras de agradecimiento”, aclaró Benjamín a los medios.

REVELARON LA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS LA DECISIÓN DE ELI SULICHIN DE TERMINAR LA RELACIÓN

Yanina Latorre aseguró en LAM que fue Eli Sulichin quien decidió terminar la relación con Benjamín Vicuña: “Eli lo dejó a Vicuña y la China también lo dejó”.

“La relación no es que terminó mal, el creyó… lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”, detalló la panelista sobre la ruptura de la pareja.