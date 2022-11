Benjamín Vicuña se había casado en secreto con China Suárez: los detalles

La versión de casamiento entre Benjamín Vicuña (43) y China Suárez (30) había explotado sobre el final de la relación de los padres de Magnolia (4) y Amancio (2), y fue la madre del actor chileno quien deschavó que de hecho se llevó a cabo.

"El Benja bautizó a la Magnolia, y de repente alguien le dijo 'dale, aprovechá. ¿Por qué no hacés 2x1? Y aprovechamos para casarlos", reveló Isabel Luco Morandé en Todo por ti.

Luego, con brillo en los ojos, la mujer le describió a Cecilia Bolocco cómo fue la ceremonia: "Fue precioso".

El evento fue a mediados de marzo de 2018, cuando Benjamín Vicuña y China Suárez bautizaron a Magnolia en Carmelo, Uruguay.

Aunque al final, Vicuña desmintió con cariño a su mamá respecto de la formalidad de la unión religiosa con la China "No fue un rito. No, mamá. No".

BENJAMÍN VICUÑA Y SU POSTURA RESPECTO AL MATRIMONIO

En tono chistoso, Benjamín Vicuña le bajó las expectativas a su mamá y a Cecilia Bolocco respecto a realizar un casamiento con toda las pompas y formalidades.

"A esta altura más para una teleserie vamos a poder hacer la escena", ironizó incómodo el también padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio fruto de sus 10 años en pareja con Pampita.

"No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por ese paso tan fuerte por la iglesia" G-plus

Luego, ante la pregunta concreta de la conductora de Todo por ti, Benjamín Vicuña se sinceró: "No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por ese paso tan fuerte por la iglesia. Creo que hay otras cosas más importantes también".

ASÍ FUE LA SEPARACIÓN DE VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ

A través de un comunicado en Instagram, Benjamín Vicuña anunció que se separó de la China Suárez en agosto de 2021.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió el actor.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, cerró.