Benjamín Vicuña festejó su cumpleaños con sus hijos y compartió el dulce álbum de fotos

Benjamín Vicuña cumplió 44 años y luego de hacer una emotiva reflexión en Instagram se mostró celebrando su día especial con Bautista, Benicio y Beltrán, sus hijos con su expareja, Pampita.

El actor, quien también es papá de Magnolia y Amancio con China Suárez, compartió una primera foto riendo a carcajadas con sus varones, mientras sostenían dos globos que formaban el 44, la edad que cumplió.

Acto seguido, enterneció a sus fans con un emotivo video a punto de soplar la velitas, mientras se mostraba súper compinche con su hijo mayor, Bautista, quien lo acompañó muy feliz durante todo el festejo.

EMOTIVA REFLEXIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA POR SUS 44 AÑOS

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el Cielo y en la Tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar".

"Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz", expresó, muy dulce, junto a la significativa postal de cuando era chiquito.