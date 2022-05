Benjamín Vicuña, contundente tras el posteo de la China Suárez sobre él: "Ya es una mujer adulta"

En los casi seis años que tuvieron de relación Benjamín Vicuña y la China Suárez fueron padres de Magnolia y Amancio, que viven con la actriz y visitan a su padre de tanto en tanto cuando él se encuentra en Argentina.

Sin embargo, la actriz no estaría del todo conforme con el régimen de visitas que cumple el actor ya que debe coordinar con él y con Nico Cabré la custodia de sus tres pequeños cuando desea disponer de su tiempo libre.

"Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos", escribió ella en un posteo contra Yanina Latorre, que se interpretó como un tiro de elevación contra Vicuña.

LA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA AL ENTERARSE DEL POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE SUS “VIAJES DE TRABAJO”

En los portales y ciclos de espectáculos se ocuparon ampliamente sobre este nuevo desacuerdo entre los ex, y por eso en Socios del espectáculo, Luli Fernández reveló que Vicuña se fue a Miami junto a Eli Sulichin en un viaje mezcla de negocios y placer.

Consultado por LAM sobre su opinión acerca del “palito” que le tiró la China, Vicuña dijo: “No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”.

“Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”, agregó, como para dejar bien en claro que su estrategia es el silencio.