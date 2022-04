Benjamín Vicuña contó los episodios paranormales que vivieron con Pampita en Chile: "Nos tuvimos que mudar"

Benjamín Vicuña sorprendió al contar en PH, Podemos Hablar una fuerte experiencia paranormal que vivió muchos años atrás, cuando vivía con Pampita en Chile y había nacido su primogénita, Blanca.

"Yo soy muy escéptico por decisión porque me dan mucho miedo las cosas que no entiendo, que desconozco, pero se han querido comunicar muchas veces conmigo", comenzó contando Benjamín.

Luego puntualizó que fue en Chile, cuando vivía con Pampita y su hija Blanca: "Yo había sido papá hace poco, vivíamos en una casa, y mis perros ladraban desesperados. Después empezaron a pasar cosas en la intimidad. La cosa se puso pesada. Me empezaron a llamar desde mi casa a mi propia casa".

"Yo era el hombre de la familia. Y dije, 'basta, mi hija, mi mujer…'. Pero yo no quería ese rol. Era muy cagón y eso me superaba, me daba pánico. Además, era un quilombo cambiarse de casa, pero todos estábamos con mucho miedo".

"Un día un cura me dijo que hacía exorcismo. Lo llevé a casa. Agarramos unos floreros con agua y bendecimos la casa. El tipo me dijo ‘te recomiendo que te cambies de casa’". G-plus

BENJAMÍN VICUÑA LLEVÓ A UN CURA PARA QUE EXORCISE EL HOGAR

Desesperado porque la presencia en su hogar se manifestaba con intensidad, de día y de noche, el actor chileno contó en PH que coincidió con un cura en una rifa benéfica y lo invitó a su casa para que aleje la presencia.

"Un día un cura me dijo que hacía exorcismo. Lo llevé a casa. Agarramos unos floreros con agua y bendecimos la casa. El tipo me dijo ‘te recomiendo que te cambies de casa’. A la semana dejamos la casa… El cura me dijo que era una presencia mala", concluyó Benjamín, tras dar fuertes detalles.