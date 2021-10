Benjamín Vicuña cambió su postura con la prensa al no sentirse respetado cuando hablan de su separación: "Trato de ser más canchero con el tema"

A poco más de un mes de anunciar en redes su separación de China Suárez, Benjamín Vicuña habló por primera vez de la ruptura y subrayó con contundencia que no está de acuerdo con cómo se abordó, en algunos medios, la situación.

Con la amabilidad que lo caracteriza, el actor le dio una nota a LAM y argumentó: "Quiero decir que hay ciertas cosas que uno entiende y trata de ponerlas en contexto".

"A pesar de que el dolor y los duelos son internos y son reales, intento entender los contextos cuando los programas o cuando ustedes tiran fruta y trato de no sentirme agredido, ni que me moleste. Pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado, de respeto", expresó Vicuña, serio.

"No quiero parecer un tipo pesado, pero ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo y que esto es así", agregó, "aceptando" las reglas del juego.

En ese punto, y ante su inminente vuelo a España para recibir un premio y reencontrarse con China Suárez y ver a sus dos hijos, Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña agregó: "Esta es mi casa y me sentí como invadido. Quise salir dos minutos. Ahora me voy a ver a mis hijos. Quiero estar un tiempo con mis hijos, solo, y no quería que me siguieran. Ojalá que puedan entender mi punto".