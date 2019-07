Benito Cerati, polémico contra De la Rúa: "Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella"

El feriado nacional por el Día de la Independencia coincidió con el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, a sus 81 años. Entonces, las redes sociales fueron uno de los escenarios en los cuales dirigentes políticos de todos los colores rescataron el carácter demócrata de De la Rúa, con respetuosos matices respecto de la crisis política, económica y social de diciembre de 2001 con la que terminó su gobierno.

Aunque Benito Cerati fue uno de los pocos famosos que desentonó con sus ácidas críticas al ex Jefe de Estado, y generó controversias en Twitter. Con ironía respecto del noviazgo entre Antonito de la Rúa y Shakira, el hijo de Gustavo Cerati comenzó: “Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella, jejox. Igual la quiero y admiro”.

shakira nunca se dio cuenta donde estaban los ladrones xq estaban al lado de ella jejox — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019

Ante las repercusiones de sus dichos en medio de la jornada de luto, Benito se defendió: “Me apareció gente revindicando el gobierno de De la Rúa. El desastre que le ha hecho estos últimos ocho años de operaciones mediáticas de odio, desinformación y tergiversación a la gente es increíble. De todas formas me agrada que me bardee gente así, primero que nada porque todo lo que dicen no es real, entonces no me afecta. Todavía no apareció ni uno que me hiciera dudar, tipo si quizás tenga razón. No, son todos imbéciles”.

me apareció gente revibdicando el gobierno de De La Rúa. El desastre que le ha hecho estos ultimos 8 años de operaciones mediaticas de odio y desinformacion y tergiverzación a la gente es INCREIBLE. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019

Provocador, el músico agregó: “De la Rúa murió el Día de la Independencia. Gerardo Sofovich murió el Día de la Mujer”. Acto seguido retweeteó a la periodista Florencia Etcheves: “Bernardo Neustadt el Día del Periodista y Augusto Pinochet de los Derechos Humanos”. Más tarde, protestó: “Opino sobre De la Rúa y me saltan con mi viejo, como si eso me atacara. Primero, es ineludible su ignorancia sobre mí y sobre mi familia. Segundo, ¿qué pasa? ¿No son capaces de argumentar que intentan pegar por ahí? Qué curioso que toda la gente que está del otro lado es así. Hablan de lo que no saben, conjeturan, inventan, lo que sea para justificar sus fobias y prejuicios, su egoísmo y mala leche”.

Opino sobre de la rua y me saltan con mi viejo, como si eso me atacara. primero, es ineludible su ignorancia sobre mí y sobre mi familia. Segundo, que pasa? No son capaces de argumentar que intentan pegar por ahí? — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019

“Está re bueno apoyar la cabeza en mi almohada y saber que no escondo nada, que no vivo con mentiras, que mis vínculos son todos sanos y/o ya sanaron, que no tengo nada de lo que me arrepienta”, siguió. Al final, luego de que lo tildaran de “Pity Álvarez con Osde”, Benito Cerati concluyó: “La gente tiene severas faltas en tema tolerancia y comprensión. Me siento orgulloso de tener ambas”.