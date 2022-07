Benito Cerati habló de su relación con Chloé Bello tras sus fuertes declaraciones sobre Gustavo y su familia

Chloé Bello, la última pareja de Gustavo Cerati, realizó fuertísimas declaraciones a 12 años de la muerte del artista. Y el hijo de él, Benito Cerati, reaccionó.

"Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo", afirmó en Urbana Play.

Además, expresó que para ella Gustavo "se fue el 15 de mayo de 2010", cuando sufrió el ACV, y no el 4 de septiembre de 2014 cuando murió.

QUÉ DIJO BENITO CERATI SOBRE LAS FUERTES DECLARACIONES DE CHLOÉ BELLO

En diálogo con LAM, Benito expresó: “No me enojé con Chloé, yo la quiero mucho. No me enojé para nada. A veces los medios hacen titulares como ‘destruyó a’ o ‘fulminante con’. Ni Chloé fue fulminante, ni yo me enojé. Mi hermana y yo tenemos una buena relación con ella".

"Cualquier cosa que ella tenga para decir, lo hablamos como personas normales. A mí los medios no me caben”, dijo tras su contundente tweet ni bien escuchó la palabra de Bello.

"Cada uno tiene sus procesos, no voy a juzgar eso. Con Chloé hablamos cada tanto, cuando viene a Buenos Aires nos juntamos. Pero está todo bien”, insistió.

Antes de cerrar, hizo una tajante aclaración.

"Sí sé que hubo mucho maltrato de la gente hacia ella y eso siempre nos pareció injusto. Siempre que alguien elige a alguien para estar en pareja, cinco años, toda tu vida, dos meses, siempre se respetó eso. Y siempre nos pareció que fue una persona importante en la vida de mi padre. Y la respetamos por eso”, sentenció.