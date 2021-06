Belu Lucius se quebró al contar lo que hizo con su primer sueldo: "Fui a una juguetería y compré muchísimas cosas para un comedor"

Antes de hacerse conocida en la TV por su participación en MasterChef Celebrity, Belu Lucius conquistó las redes sociales como una influencer seguida por millones de personas. Este lunes, la panelista contó en Cortá por Lozano que con su primer sueldo llevó adelante una acción solidaria que la animó a seguir realizando obras similares en los años siguientes.

“Junté mi sueldo que en ese momento era muy chiquitito, pero para mí era mucho, y me fui a una juguetería y compré muchísimos juguetes”, le contó Belu a Vero Lozano. “Primero hablé con el encargado de la juguetería y le dije que necesitaba comprar muchos juguetes para los chicos, y le pedí que me recomiende qué podía comprar para que me rinda el dinero”, explicó.

“Me acompañó mi mejor amiga y recuerdo que el auto estaba explotado y eso me dio una sensación tan linda. Lo llevamos a Morón, a la casa de unos niños que los necesitaban para pasar las fiestas”, agregó Belu Lucius. “Es muy lindo tener la posibilidad de dar, y lo curioso es que muchas veces la gente más humilde es la que más da; y estaría bueno que eso se invierta. Yo tengo una filosofía por la cual dono mi sueldo de diciembre, y así el universo conmigo fue muy generoso”, concluyó.