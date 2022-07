Belu Lucius aclaró con contundencia que no está embarazada y explicó: "Tengo 5 kilos más; estoy viviendo días con mucha angustia"

Los comentarios que le llegaba a Belu Lucius (35) a sus redes sociales la forzaron a aclarar que no estaba embarazada, y además a revelar su preocupación por su salud.

"Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo", arrancó la instagramer y hermana mayor de Emily Lucius en Stories.

Con gesto serio, Belu continuó: "Ayer fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, no duermo, cambios menstruales…".

Más sobre este tema Belu Lucius le dedicó romántico posteo a su marido, que cumplió 32 años: "Amor de mi vida"

"Me hice unos estudios de laboratorio, unos chequeos, no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada chicos", cerró Belu Lucius, quien es madre de Juan Bautista (3) y Benjamín (2) fruto de su matrimonio con Javier Ortega Desio (32).

EL MENSAJE CONCIENTIZADOR DE BELU LUCIUS

Además, Belu Lucius aprovechó sus posteos para dar un mensaje concientizador a sus seguidores.

Más sobre este tema Belu Lucius salió al cruce luego de que la cuestionaran por tener niñera: "Yo soy esta madre"

"Les recomiendo de paso que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año. Como se los indique su profesional, el médico de cabecera de ustedes, clínico, nutricionista, endocrinólogo", enfatizó.

"Siempre está bueno saber lo que nos pasa internamente", concluyó Belu Lucius su consejo por experiencia propia.