Un año y tres meses tardó Becky Vázquez en confesar en TV lo que era un secreto a voces tras las bambalinas de Magnífica, la revista teatral que la bailarina compartió con Federico Bal en Mar del Plata, en 2018.

"¿Pasó algo con Fede?", le preguntó Pampito a Becky en Flor de Tarde, ciclo que conduce Flor de la Ve por Ciudad Magazine. Y ella, cansada de ocultarlo, lo blanqueó con contundencia: "Sí, sí (pasó algo)... Ya lo sabía todo el mundo".

"Sí, pasó algo con Fede. Ya lo sabía todo el mundo... Fue cuando retomó la relación (con Laurita)". G-plus

Con el rumor de affaire confirmado por la protagonista, Daniel Gómez Rinaldi agregó, punzante: "Fue cuando estaba con Laurita. Le fue infiel. Es terrible la confesión. ¡Qué fuerte!". Y Becky, como quien no quiere la cosa, agregó por lo bajo: "Fue cuando retomó la relación", contesto Vázquez, recordando el breve impasse que transitó la pareja hasta su ruptura definitiva, en junio de 2018.

En febrero del año pasado, cuando el nombre de Becky sonó como la tercera en discordia en la separación de Bal y Laurita Fernández, Vázquez se despegaba de la versión sin titubeos: "No tengo nada que ver con la situación en la que se me involucra. No sé de dónde salió el rumor. Si es de adentro del elenco, no sé quién pudo haber sido, ni me interesa... Con él tengo una relación de amigos, de compañeros, compartimos cenas en la casa o afuera, con todo el elenco. Nada más que eso".

Un año y tres meses después, admitió el affaire.