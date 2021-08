Bautista Lena se postuló para formar parte de MasterChef Celebrity 3: "Mi especialidad son las carnes y el asado"

Aunque la mayor pasión de Bautista Lena, hijo de Reina Reech, es la actuación, el joven reveló que le encanta cocinar y que lo hace tan bien que siente que podría brillar en la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

Seguro de sí mismo, el joven se postuló para formar parte del certamen de cocina y reveló que ya se puso al hombro una campaña para lograr que la producción lo convoque.

"Me encantaría estar en el programa. Me considero un gran cocinero y voy a empezar la campaña para MasterChef Celebrity 3. Soy fanático del programa y me encantaría estar", expresó en diálogo con la revista Pronto.

Acto seguido, reveló cuáles son sus especialidades culinarias: "Siento que sería muy divertido con las charlas post programa y como cocino mucho, me iría muy bien. Mi especialidad son las carnes y el asado es lo que más hago. Cocino de todo y me gusta aprender también".

Y remarcó que es muy estudioso: "Entonces, si tengo ganas de hacer algo que no sé averiguo, estudio, busco recetas. Tengo un par de libros de cocina y me mando. Me encanta".

Al despedirse, también reveló que Reina la rompe en la cocina. "Sí, cocina muy bien. Si la convocan a ella creo que también le podría ir muy bien aunque no sé cómo se llevaría con el tema del tiempo y la presión. Cocina muy rico mi vieja", sentenció, motivado.