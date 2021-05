Baudry reveló la dramática reacción de Verónica Ojeda al leer el informe de la junta médica de Maradona: "No paraba de llorar"

El equipo médico que atendió a Diego Maradona antes de su muerte actuó de manera "inadecuada, deficiente y temeraria", aseguró la junta médica encargada de investigar la muerte del ídolo. Esa conclusión conmovió a la familia del Diez y Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, contó la desolación que ella tuvo.

“No paraba de llorar, se puso muy mal, propio de que aquellos que querían a Diego no podían creer todo lo que leían el informe. Si a uno le choca que no tenía relación con Diego, imaginate aquellos que lo conocían y estaban y ven reflejado en un papel por once médicos muy profesionales, todo lo que le hacían y padeció Diego”, aseguró el novio de Ojeda, abogado de ella tanco como de su hijo Dieguito Fernando, en Los Ángeles de la mañana.

“Era todo mentira. Diego no había muerto a las doce como decían, sino que había empezado su proceso de muerte a las 00:30 hs y era mentira el desayuno que se había comido, el sanguchito que le habían llevado, que se había levantado al baño”, se lamentó.