Barby Silenzi reaccionó con angustia cuando El Polaco no dijo que era el amor de su vida en TV: "Me puse a llorar"

En pareja con El Polaco, tras superar numerosas crisis, Barby Silenzi no ocultó la angustia cuando el notero de LAM le preguntó por las recientes declaraciones del cantante de cumbia, en las que no la nombró como "el amor de su vida".

"Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", dijo El Polaco en Almorzando con Juana, ante la íntima pregunta de Pampita, anticipando que a Silenzi no le iba a gustar su respuesta.

LA REACCIÓN DE BARBY SILENZI

Pese a sostener que está en un buen momento amoroso con El Polaco, Barby reveló en nota con LAM qué sintió cuando el papá de su hija más chiquita no la incluyó en su respuesta.

"Me dijo que se puso nervioso, y yo me puse a llorar. Él después me consoló y me pidió perdón". G-plus

"Hizo un quilombo bárbaro. Titubeó, dijo que tuvo muchos amores. Yo me los sé de memoria, porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%", dijo la bailarina, seria.

"Ahí no te dejó ningún lugar", le retrucó el notero, filoso. Y Silenzi retrucó: "En realidad, contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. Me dijo que se puso nervioso, y yo me puse a llorar. Él después me consoló y me pidió perdón".

"Me dijo que era uno de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo. 'Sos el amor de mi vida'. Pero ahí se atragantó. No sé qué le pasó. No le salió", finalizó la bailarina, en son de paz con El Polaco.