Barby Silenzi le marcó la cancha al Polaco: "Pusimos fecha para buscar el varón"

El vestido que Barby Silenzi usó en la fiesta de 15 de la hija de Karina la Princesita y el Polaco fue una de las polémicas del año, y la reacción de la bailarina en ese momento ante Ciudad fue por escándalo de las notas más leídas.

Por eso, Barby fue una de las grandes ganadoras de los premios Los Más Clickeados 2022 y habló de todos los temas ásperos por los que suele aparecer en Ciudad sus ganas de casarse, buscar un varón, sus peleas y reconciliación con Valeria Aquino, la paternidad de Francisco Delgado a la distancia su opinión del videoclip de la China Suárez con el Polaco ¡y más!

-Felicitaciones por el premio, lo ganaste por escándalo. Por el escándalo de tu vestido…

-Me encanta que haya sido por el escándalo del vestido.

-Siempre se especula cómo estás con el Polaco, pero últimamente te dice mucho que te ama. ¿Qué cambió?

-Está un poco cag… a pedos. Ja. No, mentira. Estamos re bien. Tenemos nuestras peleas como cualquier pareja. Pasa que como lo nuestro es muy evidente, porque los dos estamos muy expuestos, por eso se enteran tanto. Pero somos como todas las parejas del mundo. Tenemos muchas discusiones, y tenemos muchos hijos, con muchos padres diferentes y eso es mucho quilombo. (N del R: Barby es madre de Elena, de siete años, fruto de su relación con Francisco Delgado; y de y de Abril, de dos, con el Polaco; mientras que el Polaco es papá de Sol, de 15, con Karina la Princesita; y de Alma, 9 años, con Valeria Aquino).

-Bueno, por ahí con Valeria Aquino, mamá de Alma, te llevás peor que con Karina, la madre de Sol.

-En un momento sí. Ahora estamos todo bien, todo paz y amor por suerte.

-¿Cómo se logró esa armonía?

-La verdad que ella tuvo la iniciativa de que charlemos, tengo que decirlo. Pero porque se dio cuenta de que no puede ir en contra de la corriente. Nosotros con el Polaco estamos juntos formando una familia, y las nenas (Alma, Abril y Elena) se aman, se adoran. Aclaramos cosas en privado y estuvo buenísimo la verdad.

-A la par, también mejoró tu relación con Francisco Delgado, papá de Elenita.

-Sí. Por suerte con Fran está todo bien. Igual, está lejos. Así que no hay tanto diálogo, las decisiones son mías totalmente con respecto a la crianza de Elena. Tenemos el diálogo justo y necesario.

-A la distancia, ¿Francisco es un padre presente?

-Sí… Bueno… Pasan cosas, Elenita tiene que ir al médico, en las cosas del día a día no está. Pero trata de estar lo más posible.

-¿Te gustaría tener más hijos?

-Sí. Es un tema recontra hablado. Ya lo hablamos con el Pola y ya pusimos una fecha de la búsqueda. No la voy a decir, pero los dos tenemos ganas.

-¿Lo convenciste al Polaco? ¿O él te convenció a vos?

-Fue algo mutuo. Igual, yo soy muy hincha. Tengo 39 años, cumplo 40 el año que viene. Entonces le dije "mi amor, tenemos que apurar los trámites". Porque él siempre dice "me encanta, me gustaría". De repente me dice "no, ya tenemos muchos hijos", pero le digo que el varoncito lo tenemos que buscar. Intentar una vez más.

-¿Pensás en congelar óvulos?

-No, la verdad es que los dos somos muy fértiles, ja. Quiero decirlo. Nos tenemos que cuidar muchísimo, porque sino… Pero la idea es tener uno más y cerrar la fábrica.

-¿Casamiento por Iglesia? ¿Ante la ley? ¿Ceremonia en la playa? ¿Se dará algo...?

-Yo quiero todo. Civil, fiesta, iglesia, lo que sea. No me importa. Quiero vestido blanco. Todo quiero. Ya se lo dije y ya lo sabe. Así que queda todo en manos de él.

-¿La reapuesta de él es un "no" categórico? ¿O un "vemos"?

-Es un nos vamos a casar. Todavía no, pero nos vamos a casar. Así que yo sigo esperando.

-¿Cómo viene tu 2023?

-Viene increíble, con muchas cosas lindas, nuevas, trabajo. Así que estoy feliz.

-¿Vas a estar en Sex?

-Sí. Estoy feliz de la vida. Es una obra que fui a ver un montón de veces, siempre va cambiando y como espectadora quedo fascinada todas las veces que voy. Salgo y es increíble, no lo puedo creer. Además, es un grupo humano muy lindo, una gran familia que va a estar en Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires. Estamos todos repartidos y yo estoy muy feliz y agradecida a José María Muscari y a todo el equipo que pensó en mí.

-El Polaco ya está advertido… Porque puede llegar a ponerse celoso por las escenas.

-Y bueno. Él es celoso. Yo también soy celosa, así que los dos nos tenemos que bancar el uno al otro, comernos los celos y acompañarnos. Ya está.

-Sin embargo, tuviste buena onda con China Suárez por su videoclip con el Polaco.

-Sí. La verdad no sé quién buscó a quién, pero funcionó.