Barby Silenzi lanzó un fuerte mensaje sobre las mentiras con "fuck you" incluido: todos apuntan al Polaco.

Barby Silenzi y el Polaco, nuevamente, quedaron envueltos en rumores de crisis de pareja por un fuerte descargo que ella hizo a través de sus stories de Instagram.

La modelo, en primer lugar, compartió una tremenda foto haciéndole "fuck you" a la cámara. Y acto seguido, complementó esta fuerte imagen con un contundente mensaje sobre las mentiras.

"La mentira destruye la confianza porque es casi imposible volverle a creer a quien hemos descubierto...", expresó junto al emoji que simula estar triste, mensaje que muchos creen que podría estar dedicado al Polaco.

QUÉ LE PEDIRÍA BARBY SILENZI A EL POLACO EN MEDIO DE LA CRISIS

Juan sumó que Barby desea que su pareja pase más tiempo en su casa.

"Ella le pediría al Polaco que no trabaje tanto y él no para, está mucho tiempo afuera de su casa y eso no le habría gustado a Barby, se desató una crisis en ese sentido, lo que me decían de otro lado es que ella no toma conciencia que El Polaco tiene hijos que mantener y por eso trabaja tanto", dijo.

Y se despidió añadiendo más información en Instagram.

"Está todo mal. Ayer discutieron de nuevo. No pasan la Navidad juntos, hay celos de ella a él permanentes", sentenció.