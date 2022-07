Barby Silenzi apuntó contra Gisela Bernal por el juicio que le inició en 2017: "Qué ganas de armar quilombo"

La mala relación de Barby Silenzi y Gisela Bernal viene de lejos, cuando en 2017 la pareja de el Polaco habría sugerido que la ex de Ariel Diwan sabría que su hijo Ian (9) era en realidad de Francisco Delgado, razón por la cual irán a juicio, a lo que la madre de Abril Cwirkaluk (2) reaccionó picante.

"Qué ganas de armar quilombo y que siga con esta pavada", protestó resignada Silenzi en diálogo con Estefanía Berardi.

Es que según la panelista de LAM: "Gisela tiene intenciones de seguir hasta el final con este tema porque ella considera que es irreparable el daño".

De ahí que Barby Silenzi se despachó contra la madre del hermano mayor de Elena (6) y minimizó la demanda de Gisela Bernal, según reprodujo Estefi Berardi: "Ella me dijo que este tema está hace mil años en la Justicia y que no tiene noticias. También me dijo que, llegado el momento, si tiene noticias nuevas, va a ver qué abogado pone".

LA ESTRATEGIA JUDICIAL DE BARBY SILENZI CONTRA GISELA BERNAL

Por otra parte, Estefi Berardi reveló la picante estrategia legal que Barby Silenzi desplegó contra Gisela Bernal.

"En la contrademanda Barby solicita que se asigne perito psiquiatra único de oficio, quien luego de evaluar la demanda y la contestación, realice una evaluación de Gisela", cerró