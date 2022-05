Barby Franco vivió un inesperado momento mientras modelaba vestidos de novia: "Quedé muda"

Luego de haber protagonizado una producción de fotos luciendo una bikini en la nieve, Barby Franco modeló vestidos de novia para una marca.

Siempre buena onda con sus seguidores, mostró un adelanto de la sesión y sorprendió con retratos que la muestran sonriente mientras mira de cerca a una mariposa.

El insecto se posó en la mano de Barby durante la jornada de trabajo y no se quería ir. Y la pareja de Fernando Burlando, con quien viene postergando su comentada boda, lo tomó como una señal.

BARBY FRANCO CONTÓ QUÉ SINTIÓ CUANDO LA MARIPOSA SE POSÓ EN SU MANO

"Hoy quedé muda cuando estaba haciendo fotos, de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos, no se quería ir. No sé qué significado tiene pero era la única volando en ese lugar", expresó Barby al pie de las fotos más lindas junto a la mariposa.

En muchas culturas se cree que este insecto es signo de transformación y pureza.