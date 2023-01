Barby Franco reveló cómo hace para que su beba se quede dormida en tan solo segundos.

Muy contenta por estar vivenciando por primera vez la maternidad, así se expresa Barby Franco, madre de la pequeña Sarah con Fernando Burlando, en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo compartió a través de sus stories de Instagram una foto haciéndole "upa" a su beba. Y reveló su secretito para que concilie el sueño con facilidad.

"Mi método para hacerla dormir es un poco de baile... El de ustedes, ¿cuál es?", expresó Barby, al pie de la imagen que la muestra bailando mientras sostiene a su pequeña.

BARBY FRANCO, SORPRENDIDA CON LA ENORME CANTIDAD DE REGALOS QUE LE LLEVÓ PAMPITA PARA SU HIJA SARAH

“Yo justo estaba durmiendo con la nena. Me dejó 88 huevitos, cochecito, 48 mil almohadones para amamantar, un montón de ropa”, recordó Barby sobre la llegada de Pampita al Sanatorio Otamendi ese 18 de diciembre.

“Cayó de la nada sin avisar y le hizo toda una charla técnica a Burlando sobre cómo usar el huevito y se fue. Fue aleccionadora”, agregó Barby, en referencia a la gran pericia de Pampita con el objeto en cuestión.

“Caro es un amor. Y siendo mucho más chica que yo, me hablaba desde la experiencia. Es una cosa muy loca. El tema del cochecito de armar y desarmar es un tema y ella… ¿sabés cuántas veces me armó y desarmó el que nos regaló? A ojos cerrados lo hacía. Y me dijo: ‘Hasta que no lo hagas vos con los ojos cerrados, no paramos”, cerró Barby sobre la visita de Pampita para conocer a Sarah.