Barby Franco, filosa con Mariana Brey tras confesar su relación con Burlando: "Ella me ninguneaba y acá estoy, hace siete años"

Luego de que Mariana Brey confesara que tuvo una relación amorosa con Fernando Burlando varios años atrás, Barby Franco salió al cruce a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Pero esta vez, la modelo redobló la apuesta.

Días atrás, Brey había dicho al aire: "Estuve muy enamorada (de Burlando). ¿Qué me enamoró? Su manera de ser, su impronta. Lo que ven, enamora a cualquiera. En su momento, me enamoré mucho. Fue un gran amor. Fue hace mucho y con idas y vueltas. Nos dejamos mutuamente. Creo que me alejé porque sentí que sufría en la relación. Me costó un montón olvidarme. Hoy tengo un gran afecto por él".

"¿Si Mariana fue la novia de Fernando? Me parece que el título es un montón. Fer me dijo que no fue su novia y me contó la historia, pero no la voy a contar por respeto. Medio que me ninguneaba, pero acá estoy, hace siete años". G-plus

Lejos de pasar por alto sus declaraciones, la actual novia del afamado abogado quiso contar su campana de la historia: "Se hace la novia y no fue novia. Burlando ni bola le da. No te atiende el teléfono. ¿Dolida?", fueron las palabras de Barby que había replicado el conductor días atrás.

Ahora, indagada por el tema, Barby volvió a la carga: "¿Si Mariana fue la novia de Fernando? Me parece que el título es un montón. Sí sabía la historia. Bueno, en su momento tuvimos un cruce en un programa de tele, hace un montón, medio que se hacía la cocorita como se hizo el viernes en el programa, y le frené el carro. Pero 'novia' es un montón".

Más sobre este tema Mariana Brey confesó que estuvo muy enamorada de Burlando y Barby Franco le salió al cruce: "Se hace la novia y no lo fue"

"El viernes parecía como que ella lo beboteaba a Burlando, como le pasó a Cinthia Fernández con Luli Salazar. Me pareció raro, si ya pasó un montón de tiempo. Cuando yo había empezado como azafata de Guido Kaczka, como siete años atrás, medio que lo había empezado a conocer a Fer, y me contaban los de maquillaje que Mariana decía ‘esta va a ser una de turno’, y ahí es donde me entero la historia de ellos dos", agregó, tajante.

"Fer me dijo que no fue su novia y me contó la historia, pero no la voy a contar por respeto. Medio que me ninguneaba, pero acá estoy, hace siete años", cerró, sin filtro.

¡Tremendo!