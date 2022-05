Barby Franco criticó el look de Mariana Brey y ella le respondió con todo: "Tal vez su lente de contacto le impide ver"

Mariana Brey le contestó con todo en Socios del Espectáculo a Barby Franco después de que ella criticara uno de sus looks con el que fue a trabajar al programa de eltrece.

“No me gusta el look, solo la remera me gusta, Marianita es la peor vestida. No entendí qué se quiso poner, no sé si fue un pijama. No la odio”, expresó Barby, enfrentada hace años a Brey, que es expareja de su novio Fernando Burlando, en su visita a La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine).

Entonces, la panelista la respondió fuerte: “Casi nunca entiende nada, quiero defender a la vestuarista del programa, Mónica Sirio, que me viste todos los días, en conjunto elegimos cada uno de los looks y yo creo en su criterio”.

“Tal vez la lente de contacto de color que utiliza le impide ver con claridad, porque el lente de contacto a lo largo del tiempo te puede ulcerar la córnea”, sumó picantísima.

"Tal vez la lente de contacto de color que utiliza le impide ver con claridad". G-plus

Al final, Mariana lanzó una frase filosísima: “Era un pijama divino, porque están de moda y la verdad es que lamento mucho que Barby, siendo divina, talentosa y millonaria, siempre tenga que decir algo sobre mí y no pueda hablar de ella”.

Más sobre este tema Barby Franco contó por primera vez el motivo de su enojo con Mariana Brey: "Me dijo que Burlando me iba a durar 3 meses"

MARIANA BREY CONTÓ CÓMO ES SU TRATO CON BARBY FRANCO FUERA DE CÁMARA

Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo cómo es su trato con Barby Franco fuera de cámara luego de que hablara mal de ella en algunos programas de televisión.

“Fuera del aire ella tiene tiene una actitud distinta conmigo y es muy amorosa, por eso esta doble cara no me gusta. Ojalá empieces a hablar de vos y no tanto de mí”, sentenció picante la panelista.