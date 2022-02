Barby Franco contó que le gustaría quedarse a vivir en Uruguay: "Acá me encontré conmigo misma"

Barby Franco, en medio de los rumores de crisis de pareja con el abogado Fernando Burlando, contó que no sabe si regresará a Argentina.

Es que la modelo está disfrutando tanto de sus vacaciones con el letrado en su casa de Punta del Este, Uruguay, que se puso a pensar muy seriamente si realmente tenía ganas de volver a Buenos Aires.

De hecho, cuando sus seguidores le preguntaron por sus proyectos laborales de este año la modelo contó que prefiere no comprometerse hasta tener en claro dónde le gustaría vivir.

BARBY FRANCO CONTÓ POR QUÉ ESTÁ PENSANDO EN MUDARSE A URUGUAY

"¿Qué proyectos tenés para este año?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"La verdad no sé, estoy en una de querer quedarme a vivir en Uruguay. Este año me encontré conmigo misma y me gusta. Uruguay me hace sentir eso", expresó, reflexiva.