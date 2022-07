Barby Franco y su conmovedora historia de vida: su origen humilde, el amor con Fernando Burlando y el sueño de ser mamá

Barby Franco es sinónimo de que nunca hay que bajar los brazos ya que desde chiquita la luchó y gracias a su esfuerzo pudo lanzar su carrera como modelo. La joven ahora se prepara para ser mamá junto con Fernando Burlando.

Foto: Twitter

QUIEN ES BARBY FRANCO, SU HISTORIA DE VIDA

Bárbara Franco nació el 21 de octubre en la Villa 21-24 del barrio de Barracas, tiene 31 años, es modelo, fanática de Huracán y cuando tenía 9 años jugó en las inferiores del club atlético Boca Juniors hasta que su mamá le tiró los botines y la anotó en una escuela de modelos.

Sin importar el motivo, durante su infancia, ella se divertía jugando al fútbol con sus amigos que fue cuando descubrió el amor por la pasarela que lo llevó a tener una carrera de estrella.

En materia musical ama la cumbia pero confiesa que muere por el cantante guatemalteco Ricardo Arjona. También, admira a la bailarina Adabel Guerrero y admite que le encanta cuando la gente la reconoce.

LA CRUDA INFANCIA DE BARBY FRANCO

Hincha fanática de Huracán, Barby contó en la mesa de Mirtha Legrand que “a los 13, 14 años jugaba al fútbol. ¡Nada que ver! Jugaba de 9 en Boca y era bastante buena”.

La joven tuvo una cruda infancia y según contó alguna vez, tuvo un padre violento, amigos muertos en asaltos y familiares que se metieron en el consumo del paco. “No me lo cuestiono, fue lo que me tocó”, aclaró la morocha.

“Tuve una infancia súper híper dura, eso me hizo fría, soy muy fría. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve", detalló.

Y agregó sobre su padre: "Él era alcohólico, es una enfermedad de mierda porque lo tenía y no lo tenía y si lo tenía, venía y nos cagaba a trompadas a las dos”.

“En un momento tenía un arma en la cabeza y estando alcoholizado me gatillaba, era otra persona, no era él, después estaba bien y se olvidaba”, recordó Barby.

Franco también habló sobre su barrio: “Vivía en Barracas, en un barrio muy humilde”.

“Cuando llovía me ponía bolsas de nylon hasta las rodillas que simulaban ser botas para no llegar embarrada al colegio. Era todo un chino llegar a la parada del colectivo y cuando llegabas ahí ya era un milagro”, contó una vez Verónica, su madre.

LOS INICIOS COMO MODELO Y APARICIÓN TELEVISIVA DE BARBY FRANCO

En una entrevista, Franco admitió que “a los 14 hice el curso en la escuela de Anamá Ferreyra porque mamá decía que tenía que ser más femenina. Después del curso empecé a ir a castings, mientras seguía laburando. A los 15, por ejemplo, ganaba plata polarizando autos”.

Sin embargo, en 2011, a Barby le surgió la posibilidad de participar de la primera temporada de Soñando por bailar donde confesó que le aburrían las charlas de las mujeres, sobre todo, las de las “chetas”.

Al quedar eliminada, se sumó al staff de azafatas de A todo o nada donde no dejó de conquistar al público con su cuerpo escultural y sus pícaros chistes.

A Barby la habían ofrecido ser parte del programa de Kaczka y ella no lo dudó: “Me llamaron para ser la azafata en El último pasajero. Fue, de verdad, un antes y un después en mi vida. Trabajaba fijo, hacía presencias en boliches, me pagaban bien”.

Además, Barby tuvo participaciones en Animales Sueltos, Mañaneras, Peligro Sin Codificar y Chau domingo. Y se destacó como panelista en Pampita Online, haciéndose muy amiga de la conductora.

“Después de haber participado con (Fernando) Burlando en el Bailando y de hacer teatro con Flavio Mendoza, me llamaron de la productora para trabajar con Pampita, que para mí ella ya era un ícono zarpado”.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO

Pese a la diferencia de edad, Barby (31) y Fernando Burlando (55) se aman y lo demuestran cada día. Ambos son muy unidos y cada vez que pueden realizan un viaje para distraerse.

Se conocieron en 2012 en el programa El Último Pasajero donde Barby trabajaba. Ella tenía 22 años y él 47. La morocha aseguró en repetidas entrevistas que fue amor a primera vista y desde allí no se separaron más.

Barby confesó: "La diferencia de edad nunca se notó. Él había ido a jugar al programa con su hija Delfina. Él me invitó a comer al Alvear Palace y yo no tenía idea dónde quedaba”.

Sobre aquella primera cita, Franco recordó divertidas anécdotas: "Me invitó a comer al Alvear Palace y yo no tenía idea dónde quedaba. Con las chicas del barrio nos tuvimos que fijar en la guía telefónica para buscarlo. Me acuerdo que él estaba de traje, un potro, y yo caí con zapatillas, short y remera... Fue un papelón”.

"Desde entonces no nos separamos más. Hoy tenemos una relación muy loca, donde él me educó un montón y yo, a mi manera y en lo que pude, también”.

Barby y Burlando atravesaron peleas, planes de casamiento, indirectas en la televisión y 10 años después siguen juntos y ahora esperando a su primer hijo juntos. El abogado ya es padre de María y Delfina,y Franco será madre por primera vez.

EL CAMINO DE BARBY FRANCO PARA SER MADRE

Fueron cinco los años que Barby intentó ser madre con distintos tratamientos. Y ella comenzaba a desilusionarse. Acompañada por Pampita, fue a pedirle quedar embarazada a la Virgen de Luján.

Finalmente, Barby Franco quedó embarazada sin tratamiento. Su hijo nacerá a finales diciembre de 2022.

“Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amamos”, escribió a su futuro hijo.