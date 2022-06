Barbie Vélez reveló por qué su hermanito Thiago es la persona más importante de su vida

Barbie Vélez, que contó que tiene ganas de convertirse en madre pero no ahora, habló a corazón abierto sobre su vínculo súper especial con Thiago, su hermanito.

La actriz contó que el nene, que tiene 11 años, es la persona más importante de su vida. Y explicó por qué el pequeño, hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez, le robó el corazón y contó que es la persona más importante en suvida.

"Titi me robó el corazón por cuestiones que todos sabemos y eso me generó un cuidado extra, que siento que siempre va a ser mi bebé. Tiene 11 años, va a cumplir 12, y para mí sigue teniendo dos años...".

"Siempre va a ser mi bebito y lo voy a proteger a capa y espada con todo el mundo". G-plus

"Siempre va a ser mi bebito y lo voy a proteger a capa y espada con todo el mundo. No sé cómo explicarles lo que me pasa con él", contó Barbie en diálogo con Pronto.

BARBIE VEÉLEZ DESCRIBIÓ CON TERNURA A SU HERMANITO

"Esta semana estaba de malhumor y llegó él y automáticamente se me pasó todo", sumó Barbie, muy cariñosa.

Y lo describió con ternura.

"Es lo más sensible y cariñoso del mundo. Es híper compañero y como Lucas es el productor de teatro de mi mamá, ellos se van mucho de gira y Thiago se queda conmigo. El podría irse también pero elige quedarse conmigo", añadió.

"Me tiene como si fuese su hermana menor, es un vínculo de protección mutuo". G-plus

Antes de despedirse, reveló si el nene la cela.

"No, cero, pero sí me cuida mucho. No se siente celoso pero pone los puntos sobre las íes conmigo. Me tiene como si fuese su hermana menor, es un vínculo de protección mutuo. Tenemos una relación muy unida, además soy su madrina y tenemos mucho vínculo", cerró, agradecida por su relación con el nene.

¡Unidos!