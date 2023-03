Barbie Vélez mostró que duerme con el perro mientras Lucas Rodríguez acuna a Salvador

Barbie Vélez se convirtió en mamá tras el nacimiento de su primer hijo con su marido, Lucas Rodríguez. Y desde que dio a luz, hace eco de los momentos más lindos en familia junto a su pequeño, Salvador.

En este contexto, la hija de Nazarena Vélez compartió a través de sus stories de Instagram la primera foto en su casa junto a su bebé, su marido y su fiel perrito, que se recostó junto a ella para dormir la siesta.

La imagen muestra a Barby durmiendo, feliz pero cansada, junto a su perrito; Lucas sostiene a su hijo a su lado, mientras le hacen compañía durante su merecidísima siesta.

NAZARENA VÉLEZ, MUY FUERTE CONTRA LOS HATERS QUE CRITICAN SU PROTAGONISMO EN EL PARTO DE BARBIE

En este contexto, Nazarena comenzó a recibir mensajes de todo tipo y, fiel a su estilo, explotó en las redes sociales. “Eviten mandar mensajes haciéndose las ‘sabelotodo’. Pienso hacer lo que se me canta y proteger / sobreproteger a los míos TODO lo que pueda”, escribió Nazarena, ejemplificando con un comentario de una usuaria, y agradeciendo los deseos de amor.

No contenta con eso, Nazarena usó otras stories para hablar sobre el tema. “Subí una de esas historias porque yo trato de leerlas a todas y el 99, 9 por ciento de los mensajes son hermosos, aunque están esas que cuestionan todas las cosas”, comenzó.

“De más está aclarar que lo que hago es bajo el consentimiento y el pedido de Barbie y Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que Bárbara la pase bien o para darles una mano, lo voy a hacer".

"Me nace del alma, del corazón. Lo único que me importa es poder está con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. ¿Cómo no les voy a dar una mano, si puedo? La señora que me escribió, que lo hizo con muy buena leche, me dijo ‘estás arruinada y ellos durmiendo’. ¡Pero señora, cállese la boca! ¿Cómo no los voy a ayudar?", cerró.