Barbie Vélez mostró cuánto creció su pancita de embarazada antes de ir a pilates

Súper contenta por su primer embarazo con Lucas Rodríguez, su marido, Barbie Vélez comparte con sus fans los momentos más especiales de cada etapa de su gestación.

En esta oportunidad, se sacó una dulce foto en el espejo de su casa, antes de ir a pilates, para mostrar lo muchísimo que le creció su pancita de embarazada.

Barbie lució unas calzas cintura alta de varios colores con un crop top rosado que deja al descubierto su abdomen. Muy dulce, se puso de perfil para que sus seguidores notaran lo muchísimo que le creció su panza y sumó un montón de emojis de corazones en señal de alegría.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS DURANTE EL EMBARAZO

Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, están re contentos por su bebé en camino, que nacerá en febrero. Por eso, ella charla casi a diario con sus seguidores sobre cómo avanza su gestación. Y responde a todas sus dudas.

En esta oportunidad, le consultaron a través de sus stories de Instagram si siente "miedo" de sus cambios físicos por el embarazo. A lo que Barbie respondió con sinceridad, remarcando que tiene "asumido" que ocurrirá. De hecho, ya los está notando.

"No me da miedo porque tengo muy asumido que va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Ya lo veo, bastante... Lo tengo muy asimilado. No me estoy cuidando con las comidas, trato de comer sano pero muchas veces no se puede", contó Barbie, haciendo hincapié en que hoy por hoy todo es disfrute en su vida.