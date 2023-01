Barbie Vélez desmintió haber sido mamá: la foto que dio que hablar

Barbie Vélez se prepara para convertirse en mamá primeriza y, mientras transita el octavo mes de embarazo, una foto suya con un bebé encendió las alarmas de sus seguidores que pensaron que ya había dado a luz a su hijo.

La hija de Nazarena Vélez se mostró en las redes junto a su marido, Lucas Rodríguez, con una beba llamada Maia. La imagen confundió a muchos e hizo que la actriz salga a aclarar que todavía no se convirtió en mamá.

“Les vengo a aclarar que no es mi hija la bebita que subí recién. Me están preguntando si ya nació y no, sigue acá”, aseguró, mientras se tomaba la pancita.

"Es un niño y no nació. Es la bebita de la prima de Lucas". G-plus

BARBIE VÉLEZ DESMINTIÓ EL NACIMIENTO DE SU PRIMER HIJO

“Es un niño y no nació. Es la bebita de la prima de Lucas”, contó Barbie, que según contó su mamá en LAM viene disfrutando de darse antojos.

“Se van a llevar muy poca diferencia con mi bebito, así que van a ser primitos con muy poca diferencia”, reveló.

Más sobre este tema Nazarena Vélez habló sobre el embarazo de Barbie: “Siento que voy a tener mi cuarto hijo”

“Eso me vuelve loca de amor, pero no, no era mío”, cerró.