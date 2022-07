Barbie Vélez contó que lloró al hacer una escena íntima de su nueva obra

Barbie Vélez está feliz por haberse sumado a la obra teatral Despojo junto a Fabio Di Tomaso, Esther Goris y Mauro Francisco.

La hija de Nazarena Vélez reflexionó sobre su trabajo sobre el escenario y reveló que se largó a llorar la primera vez que hizo una escena de sexo.

Como le costó volver a ponerse en personaje, hasta le aclaró al conductor que si quería buscar otra actriz no se lo iba a tomar a mal.

BARBIE VÉLEZ CONTÓ QUE LLORÓ DURANTE UNA ESCENA DE SEXO

"Me puse muy mal y lo dije adelante de todos, le dije al director: "Si necesitás buscar a alguien, yo te juro que no me ofendo'", contó la actriz en diálogo con Verónica Lozano.

“No me sentía capacitada, sentía que era mucho para mí", admitió la actriz.

Antes de cerrar, contó que de a poco pudo sacar adelante su personaje gracias a sus compañeros, que la hicieron sentir "muy cómoda".

¡Puede pasar!